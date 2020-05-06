Телеканал Москва 24 показал пандемию COVID-19 глазами детей

Телеканал Москва 24 показал мир во время пандемии COVID-19 глазами детей
Юные зрители телеканала Москва 24 показали на рисунках, как изменилась жизнь из-за пандемии коронавируса.
"Я сейчас буду рисовать коронавирус. Это такая болезнь, которую никто не видит, и она перемещается, если люди стоят в очереди", – рассказывает одна из них.
"Он как всемирная катастрофа. Собственно, он и есть всемирная катастрофа. Как будто бы случился большой пожар..." – добавляет другая девочка.
"Моя жизнь изменилась с грустью, потому что я никуда не хожу", – признался еще один ребенок.
Дети также поделились своими планами на будущее после завершения пандемии.
"Больше всего я хочу собрать всех в клубном доме и попеть караоке", – рассказала телезрительница.
"Я первым делом, когда закончится карантин, выйду на улицу и погуляю подольше", – говорит еще одна из них.
За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции, в 4 314 из них клинических проявлений не было.
Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В Московской области заболели 829 человек.
В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев. Это на 6,8% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.
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