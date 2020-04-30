Москвичам разъяснили, что нужно сделать для поездки на дачу в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Для того чтобы отправиться в майские праздники на дачу, следует оформить цифровой пропуск. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Желающие отправиться за город должны оформить разрешение на передвижение. Это можно сделать тремя способами:
На портале mos.ru
Для оформления пропуска необходимо зайти в личный кабинет. После этого пользователь должен указать тип пропуска (в случае поездки на дачу – "разовая поездка в иных целях"). Также необходимо внести данные о маршруте передвижения, дате и цели поездки. Оформить пропуск для личных целей можно и на следующие два дня с момента получения разрешения.
Если поездка на дачу будет осуществляться на автомобиле, то в данные пропуска необходимо внести госномер машины. В случае использования общественного транспорта необходимо указать номер карты "Тройка" или "Стрелка" для оплаты проезда.
После оформления пропуска пользователь получит код, который надо будет взять с собой.
Отправить СМС-сообщение
Для использования этой функции можно составить сообщение самостоятельно с помощью специальной инструкции на сайте mos.ru. Кроме того, пользователям доступна соответствующая функция в приложении "Моя Москва".
Необходимо зайти в раздел "Цифровой пропуск" и нажать кнопку "Начать". В чат-боте пользователь должен выбрать пункт "Оформить заявку по СМС". После внесения всех данных будет создан текст, который будет сформирован как запрос. Его необходимо отправить на номер 7377.
В ответ на телефон придет 16-значный код пропуска, который необходимо сохранить.
Обратиться в единую справочную службу Москвы
Для этого необходимо позвонить по номеру телефона +7 (495) 777-77-77. Оператор запросит необходимые данные и заполнит заявку на пропуск. После этого он продиктует код. Такой способ работает в случае обращения в день поездки.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам напомнили, что привязывать пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется. Для поездки необходимо взять документы, указанные в пропуске.
Портал мэра и правительства Москвы напоминает, что в случае передвижения с помощью общественного транспорта стоит уточнить его расписание, поскольку оно могло измениться. Тем же, кто поедет на автомобиле, необходимо оформить пропуск на каждого пассажира.
В Москве режим самоизоляции продлили до 11 мая.
Столичные жители, которые имеют разрешение с целью поездки на работу, могут использовать его до 4 мая. В случае необходимости выехать в период с 5 по 11 мая пропуск нужно продлить.
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