Владельцы авто с иностранными номерами должны предоставить данные для пропуска в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что владельцам автомобилей с иностранными номерами необходимо будет сообщить дополнительную информацию для оформления или продления пропуска, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сведения водители должны будут передать с 1 по 4 мая. В частности, им необходимо будет сообщить адрес регистрации на территории России, место рождения и контактные данные.

"Изменения коснулись и владельцев автомобилей с иностранными номерами. Так, физическому лицу для передвижения по городу нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона (принадлежащий оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации) и адрес электронной почты", – следует из сообщения.

Кроме того, Собянин разъяснил, что штрафовать будут за отсутствие разрешения на передвижение вне зависимости от того, кто будет находиться за рулем. К ответственности будут привлекаться собственники транспортных средств.

Касаясь аспектов продления режима самоизоляции в Москве до 11 мая, Собянин отметил, что разрешения на передвижение по городу будут автоматически продлены до 4 мая. Те же, кому необходимо будет воспользоваться личным или общественным транспортом с 5 до 11 мая, должны будут самостоятельно пролонгировать действие пропуска.

Что касается москвичей, имеющих служебное удостоверение, то им не придется предоставлять новые данные о себе после 4 мая.