Москвичам с COVID-19 и симптомами ОРВИ аннулировали 20 тыс пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам с коронавирусом и симптомами ОРВИ аннулировали 20 тысяч пропусков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В случае необходимости горожане с ОРВИ могут посещать врача, для этого оформляется разовый пропуск для посещения медицинской организации. Факты обращения к врачу при этом будут проверяться. Все рабочие пропуска, которые оформляют жители с острыми респираторными заболеваниями, аннулируются", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что недействительными были признаны около 20 тысяч пропусков горожан, которые должны соблюдать режим самоизоляции, в том числе восемь тысяч пропусков, которые оформляли пациенты с COVID-19, и порядка 12 тысяч пропусков горожан с симптомами ОРВИ.

За нарушение режима изоляции положен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинское учреждение.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

