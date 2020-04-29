За поездку без пропуска оштрафуют владельца машины, кто бы ни сидел за рулем – Собянин

14:31
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин подписал указ, разъясняющий привлечение к административной ответственности в отношении лиц, которые ездят по городу без пропуска.
В документе сообщается, что штрафовать будут за отсутствие разрешения на передвижение вне зависимости от того, кто будет находиться за рулем. К ответственности будут привлекаться собственники транспортных средств.
"Передвижение по территории города Москвы с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, указанный в пункте 13.5 настоящего порядка, не допускается", – следует из указа.
Также в документе сообщается, что все разрешения на передвижение будут продлены до 4 мая. Москвичам, которые планируют совершить поездку на личном или общественном транспорте в период с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить пропуск. Для этого будет открыт специальный сервис, где можно будет отправить заявку на продление.
Ранее законодательное собрание Нижегородской области предложило штрафовать тех водителей, у которых пропуск не оформлен на средство передвижения. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая в связи с указом Владимира Путина о пролонгации нерабочего периода до вышеуказанной даты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: