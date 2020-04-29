За поездку без пропуска оштрафуют владельца машины, кто бы ни сидел за рулем – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин подписал указ, разъясняющий привлечение к административной ответственности в отношении лиц, которые ездят по городу без пропуска.

В документе сообщается, что штрафовать будут за отсутствие разрешения на передвижение вне зависимости от того, кто будет находиться за рулем. К ответственности будут привлекаться собственники транспортных средств.

"Передвижение по территории города Москвы с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, указанный в пункте 13.5 настоящего порядка, не допускается", – следует из указа.

Также в документе сообщается, что все разрешения на передвижение будут продлены до 4 мая. Москвичам, которые планируют совершить поездку на личном или общественном транспорте в период с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить пропуск. Для этого будет открыт специальный сервис, где можно будет отправить заявку на продление.

Ранее законодательное собрание Нижегородской области предложило штрафовать тех водителей, у которых пропуск не оформлен на средство передвижения. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая в связи с указом Владимира Путина о пролонгации нерабочего периода до вышеуказанной даты.