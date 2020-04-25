В Москве запустили сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-сервис проверки цифровых пропусков запустили в Москве для организаций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Система базируется на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Кроме того, по поводу проверки можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 539-36-82

"Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По словам специалиста, проверка подразумевает два дальнейших сценария. Так, если неточности не выявлены, то платформа известит об этом и выведет на экран информацию о мерах поддержки столичного бизнеса. Если же проблемы есть, то работодатель сможет актуализировать информацию о сотрудниках.

Также Фурсин отметил, что в ряде случаев компании заявили о невозможности перевода на удаленную работу для меньшего числа сотрудников, чем на самом деле оформили пропусков. Он подчеркнул, что недостоверные сведения могут быть основанием для аннулирования документа.

Пропускной режим действует в Москве с 15 апреля. На данный момент необходимо получать документ для проезда на личных автомобилях, либо для поездок в общественном транспорте. С 22 апреля система автоматизирована, поэтому необходимо привязать транспортные карты или номер машины к цифровому пропуску.

