В Москве запустили сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций

09:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-сервис проверки цифровых пропусков запустили в Москве для организаций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Система базируется на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Кроме того, по поводу проверки можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 539-36-82
"Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По словам специалиста, проверка подразумевает два дальнейших сценария. Так, если неточности не выявлены, то платформа известит об этом и выведет на экран информацию о мерах поддержки столичного бизнеса. Если же проблемы есть, то работодатель сможет актуализировать информацию о сотрудниках.
Также Фурсин отметил, что в ряде случаев компании заявили о невозможности перевода на удаленную работу для меньшего числа сотрудников, чем на самом деле оформили пропусков. Он подчеркнул, что недостоверные сведения могут быть основанием для аннулирования документа.
Пропускной режим действует в Москве с 15 апреля. На данный момент необходимо получать документ для проезда на личных автомобилях, либо для поездок в общественном транспорте. С 22 апреля система автоматизирована, поэтому необходимо привязать транспортные карты или номер машины к цифровому пропуску.
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