Водители получили 327 тыс СМС-напоминаний о привязке авто к пропуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти отправили 327 тысяч СМС, в которых говорится о необходимости привязать номер автомобиля к цифровому пропуску, сообщает ЦОДД.



"Отправили на этой неделе 327 тысяч СМС московским водителям. Напомнили о том, что надо привязать номер автомобиля к цифровому пропуску", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

По данным на 23 апреля, более 215 тысяч автомобилей передвигалось по городу без пропуска или привязанного к нему номера.

Пропускную систему для личных автомобилей и поездок на общественном транспорте ввели в Москве и Московской области с 15 апреля. С 22 апреля механизм проверки документов автоматизирован. Чтобы избежать штрафов, необходимо привязать к цифровому пропуску госномер машины или номер проездного документа – карт "Тройка" и "Стрелка".

