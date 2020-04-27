Робот поможет москвичам получить цифровой пропуск через СМС-сообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Голосовой помощник на линии единой справочной службы правительства Москвы поможет жителям столицы получить цифровой пропуск посредством СМС-сообщения. Данная услуга будет полезной для тех граждан, которые не могут оформить разрешение на передвижение онлайн, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для получения необходимых подсказок горожанам следует позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77 и ответить на ряд вопросов о типе пропуска, документах и транспорте. После этого робот продиктует шаблон СМС-сообщения для верного оформления цифрового разрешения.

В данную форму необходимо будет внести номер документа, удостоверяющего личность, а также сведения о выбранном для передвижения транспорте. Получившееся сообщение нужно будет отправить на короткий номер 7377.

Если все данные введены правильно, в ответ придет СМС-сообщение с 16-значным кодом цифрового пропуска.

"Это значительно упрощает оформление пропуска и помогает горожанам избежать ошибок. Кроме того, благодаря работе голосового помощника жителям не приходится ждать ответа оператора", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

Помимо этого, к цифровому пропуску следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.

Аналогичная возможность есть и для "Тройки". Отмечается, что с момента привязки карты к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.