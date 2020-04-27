Более тысячи рейдов по проверке пропусков провели за неделю в общественном транспорте

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столичном транспорте сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" совместно с транспортной полицией провели за неделю более тысячи совместных рейдов. Об этом Агентству "Москва" сообщил и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Он отметил, что одной из главных задач является обеспечение безопасности пассажиров, в том числе с помощью соблюдения дистанции и наличия пропусков.

"Введение штрафов на данном этапе – это вынужденная мера, поэтому мы призываем пассажиров соблюдать социальную дистанцию и не занимать соседние друг с другом сидения. Самое важное сейчас – не допустить дальнейшее распространение вируса", – сказал Султанов.

Как уточняется, при отсутствии цифрового пропуска с гражданином проводится разъяснительная беседа и составляется административный протокол.

Заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по оперативной работе Александр Тарушкин, в свою очередь, рассказал, что сотрудники транспортной полиции в ходе проведения совместных рейдов обеспечивают общественный порядок в подвижном составе.

"При проверке цифровых пропусков особое внимание уделяется сохранению социальной дистанции и возможности свободного прохода пассажиров по вагону", – сказал Тарушкин.

В Москве все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлены до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита.

За их нарушение грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – тоже 5 тысяч рублей.

С 22 апреля в Москве действует автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это нужно на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе.

Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.