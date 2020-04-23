Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение самоизоляции

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
В разговоре с агентством "Интерфакс" Данчиков пояснил, что МВД и власти Москвы заключили специальное соглашение. Оно было ратифицировано правительством и разрешает столичным полицейским применять нормы местного КоАП.
По его словам, конкретную ответственность за нарушение установленных в Москве требований определила Мосгордума. В этой связи Данчиков напомнил, что регионы могут устанавливать свои требования и свою ответственность.
Ранее Верховный суд (ВС) выпустил разъяснение для судов, штрафующих нарушителей режимов самоизоляции. В обзоре говорится, что под действие КоАП попадают нарушения правил , установленных как правительством РФ, так и регионами.
Так, часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ вводит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения заболевания.
Кроме того, оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей могут по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – за "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". 5 марта Сергей Собянин ввел в столице соответствующий режим.
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.
Власти столичного региона также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.
22 апреля без пропуска в столице перемещалось 230 тысяч машин.Если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тысяч рублей.
К ответственности без пропусков привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы. Нарушения были зафиксированы с помощью 2,5 тысяч камер.
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