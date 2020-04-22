Верховный суд разъяснил штрафы за нарушение самоизоляции

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Суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления. Об этом говорится в обзоре практики Верховного суда (ВС) РФ, который был составлен по вопросам, присланным нижестоящими судами.

Под действие статей КоАП попадают нарушения правил поведения, установленных как правительством РФ, так и дополнительных ограничений, вводимых региональными властями, передает "Комсомольская правда".

Так, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ правонарушения являются длящимися и исчисляются с момента обнаружения. Данная статья вводит ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения заболевания.

По ней граждан могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже. Сюда же относятся случаи нарушения лицом, прибывшим на территорию РФ из иностранного государства, требования изоляции в домашних условиях на 14 дней.

Кроме того, оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей могут по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – за "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". Наказание для должностных лиц или предпринимателей составит до 300 тысяч.

По этой статье, в частности, рассматриваются действия, выразившиеся в нарушении указа мэра Москвы от 5 марта "О введении режима повышенной готовности" в части запрета посещать 55 парков и зон отдыха в столице.

Помимо этого, квалифицируются нарушение запрета посещать развлекательные и спортивные мероприятия, а также несоблюдение дистанции в 1,5 метра и покидание места проживания, кроме предусмотренных указом случаев.

Для предпринимателей ответственность грозит за нарушение запрета работы ресторанов, за исключением обслуживания на вынос и работы продуктовых магазинов, аптек, салонов красоты и других.

Ранее сообщалось, что ВС начинает рассматривать дела по интернету. Уточняется, что стороны смогут участвовать в заседании из дома или иного помещения.