В Госдуму внесли законопроект о штрафе за отсутствие пропуска для автомобиля

28 апреля, 22:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Законодательное собрание Нижегородской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается штрафовать граждан за использование авто без специального пропуска во время действия режима повышенной готовности. Соответствующий документ размешен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно инициативе, предлагается облагать таких нарушителей штрафом в размере до 5 тысяч рублей.
"Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", – сказано в пояснительной записке.
Также уточняется, что за повторное нарушение штрафная санкция составит 5 тысяч рублей.
Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.
Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.
Помимо этого, к цифровому пропуску следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.
Аналогичная возможность есть и для "Тройки". Отмечается, что с момента привязки карты к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
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