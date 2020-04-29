Москвичам со служебными пропусками не нужно предоставлять новые данные о себе после 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Горожанам, которые планируют передвигаться по Москве на основании служебного удостоверения или цифрового пропуска после 4 мая, не требуется предоставлять новые или изменять ранее поданные данные.

"Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не нужно предоставлять дополнительные сведения или изменять ранее представленные", – уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Пропуска будут действовать до 11 мая, однако до 4 мая их потребуется продлить либо оформить новые. Основанием для корректировки сведений для разрешающего документа может стать только их актуализация.

Ранее сообщалось, что действие рабочих цифровых пропусков для передвижения по Москве на транспорте продлевается до 4 мая. Об этом говорится в указе Сергея Собянина. Разрешающие документы обновятся автоматически.

Также мэр города подписал указ, предусматривающий административную ответственность за передвижение по городу без пропуска на личных автомобилях. Согласно документу, штрафовать будут именно собственника транспортного средства, а не того, кто был в момент езды за рулем.

Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля. Начиная с 22 апреля наличие документа проверяют автоматически. Чтобы избежать штрафов, необходимо не только оформить пропуск, но и привязать его к машине или транспортной карте.

