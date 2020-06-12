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Общество

17:46

В МГД рассказали об опасном проявлении COVID-19 у детей

медицина общество дети

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева назвала опасное проявление коронавируса у детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам собеседницы информагентства, дети могут пострадать от синдрома Кавасаки – мультисистемного воспалительного явления в форме лихорадки, сыпи, шелушений, воспаленных глаз и распухших лимфоузлов. Наиболее подвержены ему младенцы и дети до пяти лет, но возможны исключения.

"Новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, и также сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком. Он опасен поражением артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки", – объяснила Батышева.

Диагноз ставится на основе трехдневной лихорадки, сохраняется сыпь, коньюктивит, воспаления слизистых, а также установлен коронавирус или факт контакта с заболевшим.

Специалист отметила, что радикального лечения данного синдрома не существует, но бороться с ним можно с помощью иммуноглобулинов и кортикостероидов. После выздоровления маленьких пациентов необходимо наблюдать в течение пяти лет.

Батышева напомнила, что необходимо следовать санитарным правилам и максимально ограждать детей от коронавируса. По ее словам, наиболее уязвимы дети в возрасте до 3 лет.

Ранее стало известно, что ученые выявили новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией и заболеванием поджелудочной железы. У мужчин с избыточным весом специалисты наблюдали общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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