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Общество

12:06

Врачи выявили новый симптом, связанный с COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые выявили новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией и заболеванием поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Среди пациентов с COVID-19 специалисты выделили группу мужчин с избыточным весом и ожирением. У них были обнаружены специфические симптомы, такие как общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.

Позднее этим пациентам поставили диагноз острый панкреатит, в то время как признаки заболевания не были характерны для типичного его течения.

Ранее была названа наименее уязвимая к коронавирусу группа крови. Специалисты проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тысяч из которых были заражены COVID-19. После поправки на пол, вес и возраст эксперты установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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