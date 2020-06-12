Названа наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселев
Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению COVID-19, заявили специалисты калифорнийской компании 23andMe, которые занимаются расшифровкой генома. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тысяч из которых были заражены COVID-19. После поправки на пол, вес и возраст эксперты установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией.
Притом эксперты развенчали миф, что наименее подвержены люди первой группы крови с положительным резус-фактором. По их данным, отрицательный резус-фактор имеет такие же преимущества.
Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев в то же время считает, что группа крови не может влиять на склонность человека к заболеваниям. По его словам, у каждого организма индивидуальная реакция на болезнь, Румянцев сказал, что статистика групп крови, которая ведется по пациентам, находящимся в стационарах, не показательна.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечала, что среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией большинство людей со второй группой крови, меньше всего – с четвертой. Она добавила, что такая статистика была выявлена не только в центрах ФМБА, но и за рубежом. Скворцова предположила, что причиной тому может быть частота представленности групп крови.
В марте медики из Китая заметили, что вероятность заражения коронавирусом зависит не только от возраста человека, гипертонии или диабета, но и от группы крови. Оказалось, что носители второй группы крови (А) на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители страны, а обладатели первой группы крови (O) заражались коронавирусом на 30% реже.
Действительно ли люди со II группой крови наиболее подвержены коронавирусу
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