Большинство пациентов с COVID-19 имеет II группу крови – Скворцова

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Среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией большинство людей со второй группой крови, меньше всего – с четвертой. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Превалирующая группа крови <…> – это вторая, в большом отрыве от других групп крови. На втором месте – первая и третья. И реже всего, действительно, редкая группа – четвертая", – приводит ТАСС ее слова.

При этом Скворцова подчеркнула, что подобная статистика была выявлена не только в центрах ФМБА, но и за рубежом. Она предположила, что связано это может быть с частотой представленности групп крови.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что тяжесть течения COVID-19 зависит от генетики. В связи с этим людям с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" порекомендовали, помимо основных правил профилактики и лечения, правильно питаться.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее.