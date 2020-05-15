Медики изучают случай повторного заболевания COVID-19 в Бурятии – эксперт Минздрава

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что случай повторного заболевания коронавирусом в Бурятии уже изучают медики. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас изучается данный случай. Я попросила главного врача проверить всю документацию, правильность назначения терапии", – рассказала специалист.
О случае повторного заражения коронавирусом в Бурятии стало известно в пятницу, 15 мая. Впервые пациентку госпитализировали еще 7 апреля с признаками COVID-19. Болезнь протекала нетяжело, отмечены были бронхит и хронический тонзиллит.
Женщину выписали 21 апреля после двух отрицательных тестов на коронавирус. Она соблюдала режим самоизоляции, а повторно обратилась к врачу 5 мая. Пациентка указала на боль в горле и общую слабость.
На данный момент ее госпитализировали повторно с установленным коронавирусом. Состояние заболевшей удовлетворительное, симптомы практически отсутствуют.
️В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек. За весь период скончались 2 418 человек. Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.
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