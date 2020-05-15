Эпидемиолог рассказал о сроках победы над коронавирусом

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что борьба с коронавирусом будет продолжаться еще очень долго, передает ИА "НСН".
"Мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведем с коронавирусом. Вопрос в другом, как мы с ним будем бороться. Нормально жить мы будет только после того, как начнем массово вакцинироваться", – заявил Гинцбург.
Он добавил, что сейчас страны выделяют огромное количество средств на изготовление вакцин от коронавирусной инфекции. Эпидемиолог подчеркнул, что основными достижениями медицины считаются антисептики и вакцины, которые спасали жизни людей при эпидемиях.
"То же самое и с коронавирусной инфекцией. Думаю, в течение нескольких месяцев, может, до конца года вакцина появится и она перейдет в управляемую инфекцию", – сказал ученый.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что во всем мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины от коронавируса. По ее словам, восемь образцов уже проходят клинические исследования.
В апреле ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.
Во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,2 миллиона случаев, более 294 тысяч человек скончалось. В РФ зарегистрировано 262 843 случая COVID-19.
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