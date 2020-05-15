Врачи провели для пациентов с COVID-19 более 170 тысяч телемедицинских консультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на сегодняшний день врачи телемедицинского центра провели более 170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что врачи находятся в постоянном контакте с пациентом по видеосвязи.

"Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность – большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов" – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что врачи скорой помощи или поликлиники оценивают состояние пациента. Если оно стабильно и не наблюдается опасных симптомов, врачи информируют пациента о возможности прохождения лечения на дому. При этом заболевшему и живущим с ним нельзя выходить из квартиры до тех пор, пока тест на COVID-19 не будет отрицательным.

Телемедицинский центр начал работать в Москве 23 марта.

Для получения консультаций нужно зарегистрироваться на специальной телемедицинской платформе Депздрава. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов онлайн, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, отвечают на вопросы пациентов. Специалисты могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.

В среднем консультация занимает 13–15 минут и позволяет медику за короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации. Сотрудники телемедицинской помощи работают круглосуточно.

В начале апреля телемедицинский центр посетил Сергей Собянин. Он отметил важность развития подобных систем взаимодействия с пациентом.

