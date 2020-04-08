Москвичи в возрасте от 35 до 50 лет чаще других страдают ковидофобией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чаще всего страхом перед распространением коронавируса, или так называемой ковидофобией, страдают люди в возрасте от 35 до 50 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Такой вывод специалисты сделали после открытия в Москве службы поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию.

За первые дни за поддержкой к специалистам обратилось около 200 человек с вопросами, связанными с тревогой из-за COVID-19. Чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха выйти на улицу и заразиться. Большинство из этих людей – женщины.

Психологи отмечают, что люди, обращающиеся за поддержкой, испытывают стресс, с которым трудно справиться без помощи специалиста. При этом среди звонящих нет людей, агрессивно реагирующих на происходящее.

Некоторые звонят в службу с вопросом о возможном заражении соседей. Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, находящихся в больницах, а также люди, проходящие лечение дома.

Служба поддержки больницы имени Ганнушкина работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону +7 (495) 150-54-45.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.