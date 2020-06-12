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Общество

15:27

Россиянам рассказали, как распознать признаки второй волны COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, вирус SARS-CoV-2 так же, как и грипп, относится к числу пневмотропных заболеваний, то есть он поражает верхние дыхательные пути. В связи с этим дальнейшее поведение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа.

"Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп", – отметил Зуев в эфире телеканала "Звезда".

Эксперт отметил, что коронавирусную инфекцию отличает от других вирусов большая заразность, однако с течением времени это качество будет постепенно ослабевать.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева выразила мнение, что при необходимости столица готова ко второй волне COVID-19. Она добавила, что на сегодняшний день медики получили большой опыт борьбы с коронавирусом и уже понимают симптомы, умеют выбирать действенные схемы лечения.

Будет ли вторая волна коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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