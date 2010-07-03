Психологи назвали возможные причины побега 12-летней школьницы из дома

Маленькую дочь дизайнера Надежды Славиной, о пропаже которой женщина рассказала в соцсетях, нашли живой и невредимой. Сейчас она общается с психологами и полицией. Рассказываем подробности произошедшего, а также выясняем, почему девочка могла решиться на такой поступок.

"Не дочка, а суперагент"

Фото: соцсети

Дизайнер Надежда Славина 22 сентября сообщила в соцсетях об исчезновении 12-летней дочери. В своем аккаунте в Instagram она рассказала, что девочка вышла из школы после 6-го урока и пропала, оставив однокласснику свой телефон и "предсмертную записку". Школьницу в тот день должен был встретить дедушка, но внучка ему сказала неточное время окончания занятий. Камера видеонаблюдения на крыльце показала, что она махнула кому-то рукой и побежала к выходу.





из ранних постов Надежды Славиной Беда пришла, откуда я никак не ждала. Но я хочу сказать ей, что жду ее, люблю! Мы все были подростками, и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит. Я твоя мама и жду тебя дома, и это главное.

Для поисков школьницы создали оперативный штаб. К работе были привлечены криминалисты, сотрудники МВД и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". В Следственном комитете даже возбудили уголовное дело о возможном убийстве. Ситуацию также взяла на контроль детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

По словам Славиной, в записке дочка обвиняла ее в том, что от ребенка скрыли трагическую смерть отца, произошедшую три года назад. Надежда пояснила, что собиралась рассказать девочке об этом, однако хотела сделать это максимально щадящим образом.

В итоге печальное известие внучке сообщила бабушка, причем без участия Славиной. Надежда считает, что смерть отца, переход в новую школу, переезд в новую квартиру, подростковый возраст, новые отношения женщины и появление еще одного ребенка в семье – все это могло нанести девочке психологическую травму.



Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

В свою очередь, отчим школьницы Даниил Данилов пояснил, что в последнее время они с падчерицей хорошо общались и "ничего не предвещало какого-то негативного сценария". По его словам, в последний раз с девочкой они виделись в субботу, 19 сентября.

"Мы катались на самокатах, поели в "Макдоналдсе", все было отлично. Все было в норме обычной семейной жизни, и последние месяца два вообще все было хорошо. Как говорят одноклассники, все друзья, последние две недели она была в хорошем настроении и в день, когда она исчезла, была в отличном настроении, улыбалась, когда со всеми прощалась", – отметил он в разговоре с телеканалом Москва 24.

23 сентября стало известно, что девочку нашли, к счастью, живой и невредимой. По словам матери, дочь обнаружили в Московской области. Ребенка под охраной полицейских отвезли в отдел к психологам, чтобы выяснить причину ее поступка.

Позже женщина рассказала подробности произошедшего с ее дочерью. По словам Надежды, после школы девочка спустилась в метро и уехала в сторону Софрина (Пушкинский район Подмосковья). Там она пряталась в подъездах и планировала установить палатку в лесу. Девочку нашли благодаря тому, что новость о ее пропаже быстро распространилась среди общественности, считает ее мама.





Надежда Славина мама пропавшей девочки Я первая, кто должен очнуться и провести глубокую работу над своей личностью. Но это и урок для всех родителей! Я не одна такая, у кого ребенок ревнует, ребенок-подросток, ребенок что-то задумал.

Также Надежда предполагает, что девочка специально замаскировалась и спланировала свое исчезновение. Возможно, в истории замешан взрослый, который помог ей все это провернуть, отмечает Надежда.

"Чтобы ее не узнали камеры, Диана заклеила себе один глаз пластырем и обрезала волосы, и вывернула узнаваемый рюкзак наизнанку. У меня не дочка, а суперагент какой-то", – подчеркнула она.

Почему дети убегают из дома?

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что, как правило, дети пытаются уйти из дома, если чувствуют, что их не любят, не понимают и не принимают в семье.

По ее словам, чтобы предотвратить дальнейшие попытки побегов, родителям и ребенку необходимо пообщаться с хорошим психологом. Вероятно, проблема заключается в недосказанности и в недопонимании среди членов семьи, считает Наумова.





Наталья Наумова детский психолог и семейный психотерапевт Это тот конфликт, когда две стороны не понимают, о чем они говорят, как будто разговаривают на разных языках. Именно здесь психолог помогает. Отдельно с мамой, отдельно с ребенком поговорит, а затем озвучивает послание каждого, и порой они даже удивляются, что не понимали друг друга и не знали, что хотел донести ребенок и что хотела сказать мать. Ведь у каждого преломляется восприятие и искажаются слова, поэтому возникает обида.

Психолог также посоветовала родителям больше общаться с детьми, чтобы у них не возникало чувства недостаточной любви. По ее словам, каждому ребенку требуется, чтобы мама с ним говорила хотя бы 20-30 минут в день.

Детский психолог Светлана Клюваева также пояснила в разговоре с Москвой 24, что подростки очень чувствительны и им важно, чтобы родители видели детские интересы и не обесценивали их, а поддерживали начинания детей.





Светлана Клюваева детский психолог Когда ребенок чувствует себя в семье очень одиноко, то часто такие яркие выходы – единственный способ заявить о себе, о своих потребностях, чтобы взрослые обратили на него внимание. Это может быть такой демонстративный способ, единственный ему доступный.

По ее словам, конкретно в случае с московской школьницей девочка могла решиться на такой шаг после общения с кем-то в интернете, или же ей могли посоветовать так поступить знакомые. Но даже если это подтвердится, то ребенка нельзя изолировать от мира, запретить интернет, друзей и так далее, от этого может быть только хуже, уверена Клюваева.