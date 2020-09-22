СК возбудил дело об убийстве после пропажи девочки в центре столицы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 12-летней школьницы в центре столицы, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, девочка 2008 года рождения вышла из школы в 5-м Монетчиковском переулке 21 сентября. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

"В настоящее время создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве, а также волонтеры", – заявили в Следственном комитете.

Следователи попросили людей, обладающих информацией о местоположении ребенка, связаться с правоохранительными органами. Горожане могут позвонить в дежурную службу ГСУ СК по Москве по телефону 8 (495) 690-44-51.

Ранее в Серпухове нашли пропавшего десятилетнего мальчика. К поискам были подключены активисты.