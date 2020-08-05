На западе столицы нашли оставленную коляску с ребенком

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Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения оставленной коляски с ребенком на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

Она отметила, что проверку проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура. Для координации процедуры на место выехал глава межрайонного ведомства Иван Яненко.

По ее итогам будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Оставленную коляску с мальчиком обнаружили прохожие рядом с подъездом жилого дома на улице Студенческой. По словам Нефедовой, в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Ранее в Волоколамском городском округе пропал 10-летний ребенок с аутизмом. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его сын ушел из дома в селе Оставшево и не вернулся.

В результате поисково-спасательной операции стало известно, что ребенок мертв. Его тело обнаружили в Рузском водохранилище. В связи с исчезновением мальчика было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ ("Убийство").