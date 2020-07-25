Похищенного из роддома под Ростовом ребенка вернули матери

Видео: YouTube/СК РФ

Следователи вернули похищенного из роддома в Ростовской области ребенка матери. Соответствующее видео размещено на официальной странице Следственного комитета на YouTube.

В ночь на 25 июля 40-летняя женщина выкрала новорожденного из родильного отделения Центральной районной больницы Сальского района Ростовской области и перевезла по месту своего жительства в Калмыкию.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как подозреваемая спешно покинула территорию больницы с большим пакетом в руках. По информации СМИ, ранее у женщины случился выкидыш, после этого она решила украсть ребенка, однако официального подтверждения пока нет.

Позднее подозреваемую задержали, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Кроме того, областная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку работы медицинского учреждения.