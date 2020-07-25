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Новорожденного выкрали из роддома в Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около трех часов ночи 25 июля. Неизвестный похитил новорожденного мальчика из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района.

Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи и криминалисты.

В марте главного врача перинатального центра Николая Сушенцова в Йошкар-Оле, откуда похитили новорожденную девочку, уволили. Кроме того, министру здравоохранения региона Марине Паньковой объявили выговор.

Младенца украли из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта. Инцидент произошел в тот момент, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры.

По словам свидетелей, они заметили в роддоме постороннюю женщину. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".