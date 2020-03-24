Главного врача роддома в Йошкар-Оле уволили после кражи новорожденной

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Главного врача перинатального центра Николая Сушенцова в Йошкар-Оле, откуда похитили новорожденную девочку, уволили. Кроме того, министру здравоохранения региона Марине Паньковой объявили выговор, передает РИА Новости.

Младенца украли из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта. Инцидент произошел в тот момент, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры.

По словам свидетелей, они заметили в роддоме постороннюю женщину. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".

После того как сообщили о пропаже ребенка, весь личный состав полиции подняли по тревоге. На поиски были ориентированы наружные наряды полиции, оперативники, участковые, которым помогали около сотни волонтеров из Марий Эл и других регионов.

Найти ребенка удалось в 22:00 живым в квартире у 33-летней женщины. Подозреваемую задержали, следственные действия продолжаются.