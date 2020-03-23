Волонтеры и полиция ищут похищенную новорожденную девочку в Йошкар-Оле

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Волонтеры и весь полицейский состав Йошкар-Олы занимаются поиском новорожденной девочки, похищенной из роддома, сообщает РИА Новости.

Младенца похитила неизвестная женщина, которую видели посетители и персонал роддома. Она забрала девочку, когда ее мама была на процедурах.

После того как о пропаже стало известно в полиции, на поиски по тревоге был поднят весь личный состав городских правоохранительных органов. Кроме того, участие в поисках принимают волонтеры. В Йошкар-Оле проводят досмотр автомобилей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ запустил проект "Внимание, пропал ребенок". Предполагается, что он должен координировать деятельность разных структур при поиске исчезнувших детей.