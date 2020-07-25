Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка вывезли в Калмыкию

16:29
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Новорожденного ребенка, которого похитили из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружили в Республике Калмыкия.
"Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана", – сообщил ТАСС источник в полиции.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после похищения ребенка из роддома в Сальске. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. Она же и организовала проверку медицинского учреждения.
В марте главного врача перинатального центра Николая Сушенцова в Йошкар-Оле, откуда похитили новорожденную девочку, уволили. Кроме того, министру здравоохранения региона Марине Паньковой объявили выговор. Инцидент произошел в тот момент, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры.
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