Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка вывезли в Калмыкию

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Новорожденного ребенка, которого похитили из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружили в Республике Калмыкия.

"Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана", – сообщил ТАСС источник в полиции.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после похищения ребенка из роддома в Сальске. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. Она же и организовала проверку медицинского учреждения.

В марте главного врача перинатального центра Николая Сушенцова в Йошкар-Оле, откуда похитили новорожденную девочку, уволили. Кроме того, министру здравоохранения региона Марине Паньковой объявили выговор. Инцидент произошел в тот момент, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры.