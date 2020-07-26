СК назвал причину смерти пропавшего в Крыму ребенка

Фото: снимок с видео: СК РФ

Пропавший в Крыму трехлетний мальчик утонул, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Там уточнили, что признаков криминальной смерти не выявлено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения, добавили в СК.

О пропаже стало известно днем 24 июля. Ребенок, проживающий с семьей в селе Строгановка, исчез во время прогулки. Сотрудники ГСУ СК начали поиски совместно с другими правоохранителями, Министерством чрезвычайных происшествий, волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Всего привлекли свыше трех тысяч человек.

Тело нашли 26 июля в выгребной яме, находящейся близко к входу в дом, где жил мальчик. Следователи установят все причины и условия, приведшие к случившемуся.

В июне спасатели обнаружили тело пропавшего ребенка в реке Угра в Смоленской области. Мальчик пропал 11 июня в поселке Всходы Угранского района, спустя два дня его тело оказалось в пяти километрах ниже по течению от места исчезновения школьника. Признаков насильственной смерти на нем не было.