Трехлетний ребенок пропал в Крыму

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Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

"В селе Строгановка проводятся мероприятия по розыску пропавшего 3-летнего мальчика. Ранее в полицию обратились родители ребенка", – рассказали в ведомстве.

Родственники малыша рассказали, что оставили его играть на площадке возле дома. Через некоторое время они не обнаружили там своего мальчика.

По данным следствия, ребенок гулял с сестрой. В какой-то момент девочка потеряла брата из вида.

На данный момент по факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. Расследование возглавил исполняющий обязанности руководителя крымского управления СК РФ Владимир Терентьев.

Ранее в Крыму задержали подозреваемого в убийстве и надругательстве шестилетней девочки. Злоумышленником оказался крестный ребенка.

