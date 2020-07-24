Трехлетний ребенок пропал в Крыму

24 июля, 23:08
Фото: depositphotos/blinow61
Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
"В селе Строгановка проводятся мероприятия по розыску пропавшего 3-летнего мальчика. Ранее в полицию обратились родители ребенка", – рассказали в ведомстве.
Родственники малыша рассказали, что оставили его играть на площадке возле дома. Через некоторое время они не обнаружили там своего мальчика.
По данным следствия, ребенок гулял с сестрой. В какой-то момент девочка потеряла брата из вида.
На данный момент по факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. Расследование возглавил исполняющий обязанности руководителя крымского управления СК РФ Владимир Терентьев.
Ранее в Крыму задержали подозреваемого в убийстве и надругательстве шестилетней девочки. Злоумышленником оказался крестный ребенка.
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