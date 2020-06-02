Подозреваемый в убийстве и надругательстве над ребенком в Крыму оказался ее крестным

15:36
Фото: телеграм-канал Life Shot
Подозреваемый в убийстве и надругательстве шестилетней девочки в Крыму оказался ее крестным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый в убийстве девочки – ее крестный", – сообщил собеседник агентства.
Следователи сообщили, что он сам сознался в содеянном. Отец ребенка также задержан и находится под следствием, поскольку он оставил девочку в опасности, что является уголовно наказуемым деянием.
Ранее в СК РФ рассказали, что 31 мая девочка вместе с отцом и ее друзьями поехали на рыбалку. Приятель вызвался сопроводить девочку до дома, в то время как ее отец находился на берегу Северо-Крымского канала в состоянии алкогольного опьянения.
Затем мужчина надругался над девочкой, после чего столкнул ее в воду. Тело ребенка нашли водолазы в Северо-Крымском канале. Ранее на ее поиски были брошены представители следственного управления Крыма, полиции, МЧС, Росгвардии. В поисково-спасательных мероприятиях участвовал и отряд "Лиза Алерт Крым".
Ранее подмосковные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении до смерти своей знакомой в Коломне. Мужчина сознался в преступлении и сообщил, что драка произошла в ходе пьяной ссоры.
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