Мужчину арестовали за поджог бывшей сожительницы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Суд заключил под стражу мужчину по делу о попытке убийства бывшей сожительницы. Об этом рассказала Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Мужчине предъявлено обвинение, и сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнила Иванова. Она добавила, что продолжаются следственные действия по делу "Покушение на убийство".

Установлено, что 26 мая обвиняемый из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою бывшую сожительницу. Инцидент произошел на улице Ферганской. Потерпевшую с ожогами доставили в больницу.

Ранее москвичка напала с ножом на соседку с целью вернуть долг. Подозреваемую нашли и задержали оперативники. У нее обнаружили кухонный нож.

Кроме того, суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейского и водителей в Москве. До этого при попытке скрыться подозреваемый совершил наезд на полицейского.