Суд арестовал напавшего на полицейского мужчину по новому делу

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Мазмуджан Матмусаев, ранее обвиняемый в нападении на полицейского, задержан по подозрению в покушении на убийство, совершенное в отношении его знакомого, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Лелу Кокая.

Уголовное дело было возбуждено в связи с новыми выяснившимся обстоятельствами. Следователи сообщили, что перед нападением на сотрудника полиции Матмусаев нанес несколько колото-резаных ран своему знакомому в результате возникшей между ними перепалки.

Подозреваемый, по версии следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший смог оказать активное сопротивление, сбежать и вызвать скорую помощь.

В связи с вскрывшимся обстоятельствами Следственный комитет вновь обратился в суд с ходатайствам о задержании Матмусаева.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазмуджана Матмусаева сроком до 2 июня 2020 года", – заявила Кокая.

30 апреля задержанный напал на полицейского на Вешняковской улице. Он агрессивно отреагировал на просьбу представителя правоохранительных органов и завязал драку с ним. 2 мая Перовским районным судом было принято решение об освобождении Матмусаева под подписку о невыезде.