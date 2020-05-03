Арестован мужчина, напавший с ножом на двух сотрудников полиции в Подмосковье

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В Подмосковье арестовали мужчину, который напал с ножом на двух полицейских. Инцидент случился в городе Озеры, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

Конфликт произошел 1 мая. Нетрезвый 41-летний житель поконфликтовал с правоохранителями, которые попросили забрать собаку, пытавшуюся их укусить. В ответ на замечание мужчина набросился на полицейских с ножом.

"Следователем следственного отдела по Коломне местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении двум мужчинам тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия", – говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант дела решением суда заключен под стражу.

Ранее сообщалось о том, что сотрудник полиции во время патрулирования улицы остановил прохожего для проверки документов. Мужчина отказался предоставлять их и напал на полицейского, после чего был задержан.