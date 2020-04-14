Неизвестный убил охранника на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный мужчина с ножом напал на двух охранников в столичном районе Хорошевский. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Сообщается, что все произошло у автосервиса на 2-й Магистральной улице. В результате нападения один из потерпевших погиб.

"Неизвестный гражданин нанес ножевые ранения двум охранникам, для одно из которых они оказались смертельными", – подтвердил источник.

В данный момент на месте находятся сотрудники полиции. Начато расследование. Полицейские пытаются найти преступника по горячим следам.

Ранее неизвестный напал с ножом на полицейского в Волгограде. От полученных ранений сотрудник МВД скончался на месте.

24 февраля нынешнего года злоумышленник ударил мужчину ножом в Южном Тушине. Пострадавший был экстренно госпитализирован.