Неизвестный напал с ножом на полицейского в Волгограде

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Неизвестный в Волгограде напал с ножом на полицейского. Сотрудник правопорядка, получивший ранения, скончался, рассказали ТАСС в экстренной службе.

"В настоящее время нападавший задержан, а полицейский от полученных ранений скончался", – заявили в правоохранительных органах.

Известно, что вооруженного человека доставили в дежурную часть, где в скором времени пройдет допрос.

Кроме того, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Причина вооруженного конфликта неизвестна, следственные действия продолжаются.

Ранее мужчина разгромил магазин бытовой техники в Томске.

В феврале полиция задержала приезжего за нападение с ножом на мужчину в метро. С платформы станции "Чистые пруды" в одну из больниц города с колото-резаным ранением доставили 26-летнего мужчину.