Полиция задержала приезжего за нападение с ножом на мужчину в метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве и причинении телесных повреждений мужчине в московском метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене.

Как отмечается, в полицию поступила информация, что с платформы станции "Чистые пруды" в одну из больниц города с колото-резаным ранением доставили 26-летнего мужчину. Оперативники установили личность подозреваемого и на Комсомольской площади задержали его.

"Установлено, что между подозреваемым и одним из пассажиров метро произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и нанес удар в область ноги своему оппоненту", – говорится в сообщении.

Сообщается, что нож, который изъяли у задержанного, отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

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