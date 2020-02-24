Злоумышленник ударил мужчину ножом в Южном Тушине

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Злоумышленник ударил мужчину ножом на северо-западе Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел в районе Южное Тушино.

"В ночь на понедельник между двумя мужчинами в районе улицы Василия Петушкова произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение", – рассказал источник.

Сообщается, что пострадавший был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт случившегося инцидента.

"Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка", – добавили в МВД.

Ранее драка со стрельбой произошла на северо-западе Москвы. В результате происшествия пострадали три человека. Инцидент случился во 2-м Тушинском проезде у дома номер 8.