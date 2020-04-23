Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом. Конфликт с применением холодного оружия произошел на юге города, передает Агентство "Москва" заявление МВД.

"Вечером 21 апреля по адресу Булатниковский проезд, дом 10, корпус 1, найден безработный мужчина 1989 года рождения", – сказали в правоохранительных органах. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение.

По данным ведомства, уже в среду на улице Новомарьинской следователями был задержан подозреваемый.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", расследование продолжается.

Ранее двоих человек задержали за нападение на прохожих на севере Москвы.

Кроме того, недавно злоумышленники напали на двоих мужчин в Савеловском районе.