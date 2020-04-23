Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:59

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Москве

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом. Конфликт с применением холодного оружия произошел на юге города, передает Агентство "Москва" заявление МВД.

"Вечером 21 апреля по адресу Булатниковский проезд, дом 10, корпус 1, найден безработный мужчина 1989 года рождения", – сказали в правоохранительных органах. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение.

По данным ведомства, уже в среду на улице Новомарьинской следователями был задержан подозреваемый.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", расследование продолжается.

Ранее двоих человек задержали за нападение на прохожих на севере Москвы.

Кроме того, недавно злоумышленники напали на двоих мужчин в Савеловском районе.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать