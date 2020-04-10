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Москва 24

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Происшествия

12:27

Троих мужчин задержали за изнасилование женщины в подвале в центре Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные изнасиловали женщину в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 апреля у жилого дома на Троицкой улице. По данным источника, в этот день трое мужчин подкараулили 41-летнюю москвичку у супермаркета и затащили в подвал, где совершили в отношении нее развратные действия.

На следующий день потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, и в кратчайшие сроки оперативники в том же подвале задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". В настоящий момент с с задержанными проводятся следственные мероприятия.

В прошлом месяце неизвестные мужчины напали на беременную женщину в Москве. Женщина рассказала, что двое неизвестных сели в ее автомобиль и стали угрожать пистолетом, требуя отдать им деньги.

В ходе разыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать под Липецком. Ими оказались двое приезжих возраста 28 лет и 31 года.

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