Полиция задержала подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ "Авиапарк"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве во время конфликта на парковке столичного торгового центра "Авиапарк". В результате поножовщины погиб один человек, заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Подозреваемый 1986 года рождения доставлен в следственный отдел для допроса и проведения иных следственных действий", – уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, конфликт на паркинге ТЦ, расположенного на Ходынском бульваре, произошел ночью 2 апреля. Убит мужчина 1985 года рождения.

Установлено, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на продавца в столичном магазине.

Кроме того, недавно на юге города задержали женщину, ранившую ножом свою знакомую.