На юге Москвы задержали женщину, ранившую ножом свою знакомую

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Столичная полиция задержала женщину, ранившую ножом свою знакомую на Шипиловской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ходе конфликта в районе дома 12. По факту произошедшего столичная полиция проводит проверку.

Ранее житель дома в центре Москвы пытался задушить кровельщика из-за шумных работ. Нападавшего задержали, он признался в содеянном.

До этого в Таганском районе неизвестные похитили 216 пожарных гидрантов. Они были украдены из подъездов домов 6 и 7 на улице Библиотечной. По данному факту проводится проверка.