Мужчина с ножом напал на сотрудницу в ТЦ "Капитолий"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посетитель ресторана Burger King напал с ножом на сотрудницу на севере столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в торговом центре "Капитолий" на улице Правобережной. Охранники скрутили нападавшего и вызвали полицию. О состоянии женщины не сообщается.

Ранее в Липецкой области правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в вооруженном нападении на беременную москвичку. Они сели в автомобиль женщины и стали угрожать пистолетом, требуя отдать им деньги.