СК опубликовал видео из квартиры, где мужчина напал на свою семью

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Липецке, где отец напал на членов своей семьи с ножом. В результате происшествия погибла четырехлетняя дочь супругов, как сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке. Мужчина нанес своим дочерям и жене ножевые ранения.
Одна из девочек скончалась, вторую дочь и мать доставили в больницу. При этом сам злоумышленник покончил с собой. 11-летняя девочка сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние матери оценивается как тяжелое, она также в реанимации.
На видео продемонстрированы обгоревшие стены квартиры, а также домашняя утварь. Кроме того, в кадр попадает кухонный нож – предположительно, именно этот предмет стал орудием убийства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех человек.
Ранее нападение с применением ножа произошло в ульяновской школе. Ученик образовательного учреждения набросился на учительницу математики и нанес ей несколько ударов острым предметом. Женщина выжила, находится в больнице.
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