СК опубликовал видео из квартиры, где мужчина напал на свою семью

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Липецке, где отец напал на членов своей семьи с ножом. В результате происшествия погибла четырехлетняя дочь супругов, как сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке. Мужчина нанес своим дочерям и жене ножевые ранения.

Одна из девочек скончалась, вторую дочь и мать доставили в больницу. При этом сам злоумышленник покончил с собой. 11-летняя девочка сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние матери оценивается как тяжелое, она также в реанимации.

На видео продемонстрированы обгоревшие стены квартиры, а также домашняя утварь. Кроме того, в кадр попадает кухонный нож – предположительно, именно этот предмет стал орудием убийства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех человек.

Ранее нападение с применением ножа произошло в ульяновской школе. Ученик образовательного учреждения набросился на учительницу математики и нанес ей несколько ударов острым предметом. Женщина выжила, находится в больнице.

