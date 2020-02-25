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Происшествия

17:45

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в убийстве попутчицы в BlaBlaCar

происшествия криминал

Фото: соцсети

Виталий Чикирев, обвиняемый в убийстве попутчицы в BlaBlaCar Ирины Ахматовой, останется в СИЗО до 28 мая. Мосгорсуд продлил ему срок содержания под стражей, сообщает Агентство "Москва".

Об исчезновении 29-летней директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой стало известно 27 декабря 2018 года.

По данным следствия, за четыре дня до этого женщина ушла с работы и отправилась из Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в районе одной из станций метро на юге города к ней подсел мужчина.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Чикирева задержали 30 декабря, после чего на допросе он признался в убийстве попутчицы.

Мужчина рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе Московской области. Позже суд его арестовал.

Сейчас проверяется связь мужчины с еще пятью преступлениями в отношении женщин в других регионах страны. Существует версия, что Чикирев напал на двух женщин в Ярославле, на двух – во Владимире и еще на одну – в Московской области.

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