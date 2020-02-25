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Москва 24

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Происшествия

17:23

СК вычислил второго участника убийства Япончика

суды происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи вычислили второго участника убийства Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году. По данным СК, это Каха Газзаев, который ранее был судим за другие преступления и с 2017 года находится в колонии.

Следователи полагают, что именно он передал убийце винтовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

"Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца", – говорится в сообщении СК.

По данным следствия, он предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Япончик, лично участвовал в перевозке и хранении оружия, а в момент убийства был на месте происшествия.

Ранее Басманный суд столицы арестовал Муртази Шаданию, которого обвиняют в соучастии в убийстве Япончика.

До этого СК ходатайствовал об аресте Шадании. Позднее в результате очной ставки свидетель опознал обвиняемого. В результате ему предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Под арестом Шадания пробудет до 5 апреля.

По данным СК, в 2009 году он в составе организованной группы убил Япончика. Следователи полагают, что обвиняемый наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место преступления.

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