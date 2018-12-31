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17:40

Под Серпуховом обнаружено тело клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой

происшествия

17:40

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Фото: канал Москва 24

Под Серпуховом обнаружено тело москвички Ирины Ахматовой, подвозившей на автомобиле попутчика. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва". Местоположение трупа указал сам убийца девушки.

23 декабря Ирина Ахматова поехала на своей машине из Москвы в Тулу. На станции метро "Аннино" она взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Затем девушка перестала выходить на связь. Спустя несколько дней ее автомобиль нашли в Ярославле возле одного из супермаркетов.

Попутчика девушки задержали 30 декабря в городе Гороховец Владимирской области. Им оказался мужчина 1979 года рождения Виталий Чикирев. В этот же день его доставили в Москву для проведения следственных действий.

Следователи выяснили, что мужчина заранее планировал свои действия. Готовясь к убийству, Чикирев зарегистрировал на BlaBlaCar несколько фальшивых аккаунтов и занял все места в автомобиле Ахматовой.

По данным СМИ, Чикирев участвовал в боевых действиях в Чечне и был судим за изнасилование, грабеж и развратные действия.

Попутчик признался в убийстве водительницы BlaBlaCar

происшествия

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