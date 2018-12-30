Задержанный во Владимирской области попутчик клиентки BlaBlaCar доставлен в Москву

Игорь Меркулов/ URA.RU/TASS

В Мещанский следственный отдел Москвы доставили подозреваемого по делу о пропавшей москвичке Ирине Ахаматовой, сообщает телеканал Москва 24.

23 декабря Ирина Ахматова поехала на своей машине из Москвы в Тулу. На станции метро "Аннино" она взяла попутчика, который связался с ней через сервис BlaBlaCar. Затем девушка перестала выходить на связь. Спустя несколько дней ее автомобиль обнаружили в Ярославле возле одного из супермаркетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Попутчика девушки задержали 30 декабря в городе Гороховец Владимирской области. Им оказался мужчина 1979 года рождения. По данным СМИ, ранее он лечился в психиатрической больнице, из которой в итоге сбежал.

В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar

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